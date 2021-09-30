В России опровергли заявления СМИ о том, что Европа просит у РФ больше угля из-за дефицита газа

Министерство энергетики РФ заявило в Telegram, что не получало обращений европейских стран по поводу наращивания поставок угля из России.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в российских компаниях сообщило, что Европа просит у РФ больше угля из-за дефицита газа. Сообщалось, что «производители электроэнергии вынуждены делать это, чтобы облегчить энергетический кризис на фоне приближения зимы и рекордно высоких цен на топливо», передавала Lenta.ru.
Напомним, стоимость газа в Европе 30 сентября сложилась на уровне 1070 долларов за тысячу кубометров. Подробности о происходящем на европейском газовом рынке читайте в нашем материале.
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