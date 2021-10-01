В России объявили в федеральный розыск вице-президента Сбербанка

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РИА Новости

Источник в правоохранительных органах рассказал, что cледствие заочно предъявило ей обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.Отмечается, что те, кто помогает ей скрываться, будут привлечены к уголовной ответственности.Напомним, на днях вице-президент Сбербанка стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника, Раковой грозит до десяти лет лишения свободы.