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  2. В России объявили в федеральный розыск вице-президента Сбербанка

В России объявили в федеральный розыск вице-президента Сбербанка

Бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск. Об этом информирует РИА Новости.

Фото: РИА Новости

Источник в правоохранительных органах рассказал, что cледствие заочно предъявило ей обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

Отмечается, что те, кто помогает ей скрываться, будут привлечены к уголовной ответственности. 

Напомним, на днях вице-президент Сбербанка стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника, Раковой грозит до десяти лет лишения свободы.
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