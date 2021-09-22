В России обнаружили новый вариант COVID-19 с мутациями бета- и дельта-штаммов

Ученые установили, что в июне текущего года на территории России и Германии начал распространяться вариант коронавирусной инфекции нового типа. В его геноме присутствуют ключевые мутации бета- и дельта-вариантов SARS-CoV-2. Информацию о выявленном штамме исследователи разместили на bioRxiv, передает ТАСС.
"Эта разновидность коронавируса из линии B.1.1.523, предположительно, появилась на территории России еще в феврале этого года. Активно она стала распространяться только в мае–июне. В геноме этой разновидности есть множество мутаций, характерных для бета- и дельта-штаммов вируса и связанных с увеличением заразности и снижением эффективности действия вакцин", – говорится в тексте статьи.
Исследователи сообщили, что число носителей этого штамма вируса в столице России и в иных регионах страны, а также на территории Германии стремительно увеличивалось в начале лета нынешнего года в результате вспышек альфа- и дельта-штаммов SARS-CoV-2. Это говорит о том, что новый вариант штамма B.1.1.523 опасен для человечества. В связи с этим врачам всех стран мира необходимо особенно тщательно следить за его распространением.
Наряду с этим агентство уточнило, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов. Поэтому к представленным выводам нужно относиться осторожно.
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