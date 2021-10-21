В России обнаружили новую мутацию коронавируса AY.4.2

Вариант AY.4.2 был зарегистрирован в Великобритании. Согласно информации британских исследователей, он является одним из 45 подвидов штамма "дельта". В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу считают, что новая мутация может распространяться на 10–15% быстрее, чем предыдущий вариант "дельты".– уточнил информациюПо его словам, возникновение нового варианта может стать причиной подъема заболеваемости в России.отметил Камиль Хафизов.Он также добавил, что AY.4.2 несет две характерные мутации в гене S-белка, вызывающие аминокислотные замены Y145H и A222V.– уточнил Камиль Хафизов.Вместе с тем эксперт подчеркнул, что существующие в России вакцины от коронавируса эффективны против новой версии заболевания.