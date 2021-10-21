В России обнаружили новую мутацию коронавируса AY.4.2

Единичные случаи нового варианта коронавирусной инфекции AY.4.2, который является подвидом штамма "дельта", выявлены в России, информирует ТАСС.
Вариант AY.4.2 был зарегистрирован в Великобритании. Согласно информации британских исследователей, он является одним из 45 подвидов штамма "дельта". В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу считают, что новая мутация может распространяться на 10–15% быстрее, чем предыдущий вариант "дельты".
– Да, вариант AY.4.2 штамма "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых [помещаемых] в базу данных VGARus.<...> AY.4.2 – одно из множества ответвлений линии "дельта", которое, вероятно, имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями патогена, – уточнил информацию руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
По его словам, возникновение нового варианта может стать причиной подъема заболеваемости в России.
– Появление изначальной версии "дельты" уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, – это вакцинация, особенно тех лиц, кто еще не заражался коронавирусной инфекцией, – отметил Камиль Хафизов.
Он также добавил, что AY.4.2 несет две характерные мутации в гене S-белка, вызывающие аминокислотные замены Y145H и A222V.
– Он может постепенно начать вытеснять старую версию "дельты", но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми сама "дельта" в свое время вытеснила все остальное. Так, он впервые был замечен в июле, и с тех пор доля этого ответвления линии "дельта" медленно увеличивалась. Это потенциально лишь немного более заразный штамм, – уточнил Камиль Хафизов.
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что существующие в России вакцины от коронавируса эффективны против новой версии заболевания.