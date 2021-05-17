В 2022 году концерн "Техмаш" Ростеха планирует выпустить специальных очков для регуляции циркадных режимов, позволяющих бороться с бессонницей и восстанавливать суточные биоритмы, сообщает ТАСС со ссылкой Ростех.
Очки будут изготавливать на Самарском электромеханическом заводе концерна "Техмаш", серийное производство планируют запустить со следующего года.
- Спектр света, излучаемый очками "Blue Sky pro", аналогичен утреннему солнечному свету в период 6 до 10 часов и вечернему - с 14 до 18 часов. Попадая на сетчатку глаза, он активирует работу клеток мозга, ответственных за "внутренние часы". В результате организм переключается из ночного режима в дневной, - отмечается в сообщении.
Известно, что для полного восстановления цикла сна и бодрствования очки нужно надевать по полчаса в день в указанный временной промежуток.
Эффективность разработки была подтверждена нейрофизиологическим исследованием. Использование очков в Заполярье обеспечило быструю адаптацию к условиям полярной ночи.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
444
В России начнут выпускать очки для борьбы с бессонницей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter