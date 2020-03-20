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В России начали испытания вакцины против коронавируса

В России начались испытания вакцины против нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Фото: pixabay, носит иллюстративный характер

По информации ведомства, вакцины созданы «как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин».

Вакцины разработаны в ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора и основаны «на шести различных технологических платформах».

Теперь необходимо провести исследования в системе in vivo — на чувствительных лабораторных животных.

«Этап является обязательным, поскольку нужно убедиться в безвредности и эффективности нового препарата, а исследования на культурах клеток, к сожалению, не могут дать ответы на все вопросы, ведь живые организмы устроены намного сложнее, чем клеточные культуры», — говорится в сообщении.

Ученые уже начали тестирование на лабораторных животных всех разработанных прототипов вакцин. В рамках исследований будут определены наиболее перспективные и безопасные вакцины, определены состав, доза, способ введения.

«Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года», — отметили в Роспотребнадзоре.


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