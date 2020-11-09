В России мужчина украл и съел чужую собаку для лечения туберкулеза

О пропаже животного стало известно 8 ноября, когда владелец питомца обратился в полицию. Мужчина сообщил, что отправился за покупками и взял с собой немецкую овчарку. На входе в продуктовый магазин хозяин привязал питомца и ушел в здание. Собаку по возвращении не обнаружил, ее украл неизвестный.По горячим следам полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний житель России. Правоохранители обнаружили у него останки пропавшего животного. Задержанный рассказал, что забрать и разделать чужого питомца ему помог товарищ. Они думали, что мясо собаки поможет в лечении болезни.Имущественный ущерб оценен в 15 тысяч рублей. Против похитителя заведено дело о краже (часть 2 статьи 158 УК).