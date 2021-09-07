В России могут отменить обязательный техосмотр

– уточнил информациюВместе с тем он обратил внимание, что депутаты доработают законопроект совместно с правительством, внесут его в Госдуму и незамедлительно примут в новом созыве.По мнению Андрея Турчака, поскольку правила техосмотра, которые в настоящее время действуют в России, приняли в 1994 году, ониНаряду с этим вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что данное предложение давно назрело. Он считает, что за безопасность личного транспортного средства обязан отвечать собственник.