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В России могут отменить обязательный техосмотр

Российская политическая партия "Единая Россия" предложила отменить обязательный техосмотр для личных транспортных средств, передает РИА Новости.


– "Единая Россия" предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физические лица. Для коммерческого транспорта она действовать не будет, – уточнил информацию секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Вместе с тем он обратил внимание, что депутаты доработают законопроект совместно с правительством, внесут его в Госдуму и незамедлительно примут в новом созыве.

По мнению Андрея Турчака, поскольку правила техосмотра, которые в настоящее время действуют в России, приняли в 1994 году, они "уже морально устарели".

Наряду с этим вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что данное предложение давно назрело. Он считает, что за безопасность личного транспортного средства обязан отвечать собственник.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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