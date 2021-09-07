В России могут отменить обязательный техосмотр

Российская политическая партия "Единая Россия" предложила отменить обязательный техосмотр для личных транспортных средств, передает РИА Новости.
– "Единая Россия" предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физические лица. Для коммерческого транспорта она действовать не будет, – уточнил информацию секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Вместе с тем он обратил внимание, что депутаты доработают законопроект совместно с правительством, внесут его в Госдуму и незамедлительно примут в новом созыве.
По мнению Андрея Турчака, поскольку правила техосмотра, которые в настоящее время действуют в России, приняли в 1994 году, они "уже морально устарели".
Наряду с этим вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что данное предложение давно назрело. Он считает, что за безопасность личного транспортного средства обязан отвечать собственник.