В России лесные пожары за сутки ликвидировали на площади более 162 тыс. га

За минувшие сутки в регионах России ликвидировали 65 лесных пожаров, которые действовали на площади по меньшей мере 162 тыс. га. В настоящий момент специалисты пытаются потушить огонь на территории в 1,5 млн га, передает ТАСС.
Согласно данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, на которую ссылается агентство, большая часть возгораний приходится на Якутию.
– По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19 августа в России лесопожарными силами ликвидировано 65 лесных пожаров на площади 162 111 га. На 0:00 по московскому времени 20 августа на территории Российской Федерации действовало 128 лесных пожаров на площади 1 537 338 га, по которым проводились работы по активному тушению, – уточнили информацию в пресс-службе.
В данный момент в Якутии спасатели пытаются ликвидировать 36 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 390 151 га, а также возгорание площадью 20 110 га в природном парке "Ленские столбы".
В Иркутской области зарегистрировано 17 пожаров на площади 105 806 га, на Чукотке - пожар площадью 13 160 га. Кроме того, возгорания лесов фиксируются и в иных регионах России.
Ликвидацией пожаров занимаются 7005 человек. Для тушения используются 1283 единицы техники и 27 воздушных судов.