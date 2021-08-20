В России лесные пожары за сутки ликвидировали на площади более 162 тыс. га

Согласно данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, на которую ссылается агентство, большая часть возгораний приходится на Якутию.уточнили информацию в пресс-службе.В данный момент в Якутии спасатели пытаются ликвидировать 36 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 390 151 га, а также возгорание площадью 20 110 га в природном парке "Ленские столбы".В Иркутской области зарегистрировано 17 пожаров на площади 105 806 га, на Чукотке - пожар площадью 13 160 га. Кроме того, возгорания лесов фиксируются и в иных регионах России.Ликвидацией пожаров занимаются 7005 человек. Для тушения используются 1283 единицы техники и 27 воздушных судов.