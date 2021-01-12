В России кибермошенник получил 2 года лишения свободы за совершение преступлений в Беларуси

Генпрокуратура Беларуси в ходе проверки в 2018 году установила факт непринятия необходимых мер по привлечению к уголовной ответственности россиянина, который обвинялся в совершении на территории республики кибермошенничества.Установлено, что мужчина, действуя в составе группы лиц, завладел крупной суммой денег белорусов путем обмана. С помощью компьютерной техники блокировалась работа гаджетов потерпевших, а им сообщалось о том, что якобы МВД наложило административное взыскание в виде штрафа за просмотр и хранение порнографии. Одновременно потерпевшим предлагалось перечислить деньги на указанный мошенниками абонентский номер.После совершения преступления мужчина вернулся на родину в Россию, откуда не подлежал выдаче по мотивам гражданства.Несмотря на наличие оснований и возможности направления компетентным органам России международно-правового поручения об осуществлении уголовного преследования фигуранта, соответствующее решение следственным подразделением своевременно принято не было.В связи с этим Генеральная прокуратура отменила постановление о приостановлении предварительного следствия и в адрес руководства Следственного комитета Беларуси направила требование об устранении нарушений законодательства. В итоге материалы уголовного дела вместе с поручением об осуществлении уголовного преследования переданы российской стороне.По информации Генеральной прокуратуры России, за совершение на территории Беларуси преступлений мужчина осужден в 2020 году Урайским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к наказанию в виде двух лет лишения свободы.Таким образом, принятые меры прокурорского реагирования и тесное международное сотрудничество с коллегами из Российской Федерации позволили привлечь к уголовной ответственности кибермошенника и обеспечить принцип неотвратимости наказания.