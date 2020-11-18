В России новый максимум летальных исходов из-за COVID-19. За сутки количество смертей составило 456 человек. Всего от коронавируса умерли 34 387 пациентов, информирует ТАСС.
Условная летальность от COVID-19 выросла до 1,73%. Об этом рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Также отмечается, что подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России за сутки возросло на 20 985. Это минимум с 11 ноября. Всего в стране заразились 1 991 998 человек.
Количество уже выздоровевших после коронавируса россиян за сутки увеличилось до 25 179, что стало новым максимумом с начала пандемии. Всего уже выписаны 1 501 083 пациента. Число вылечившихся стало больше количества диагностированных за одни сутки случаев впервые с 16 сентября. Кроме того, увеличилась доля уже выздоровевших россиян – с 74,9% до 75,3% всех заразившихся.
Фото: pixabay.com
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В России из-за COVID-19 за сутки умерли 456 человек
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