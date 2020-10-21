В одну из больниц Санкт-Петербурга госпитализирована Светлана Крючкова. Что именно вынудило известную советскую и российскую актрису обратиться к врачам, пока не сообщается, информирует 360tv.ru.
Фото: РИА Новости
Светлана Крючкова лично подтвердила StarHit, что сейчас находится в одной из клиник Санкт-Петербурга, однако при этом подробностей не раскрыла.
Известно, что несколько лет назад у актрисы была диагностирована онкология на четвертой стадии. Крючкова прошла курс лечения в Германии и выздоровела.
Впрочем, и до этого диагноза у актрисы были проблемы со здоровьем. В общей сложности она перенесла десять операций и даже клиническую смерть.
Светлана Крючкова известна благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Большая перемена», «Чучело», «Старые клячи», «Родня» и других.
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В России госпитализирована Светлана Крючкова
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