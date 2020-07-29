В России до конца года разработают концепцию внедрения автомобильных алкозамков

До конца 2020 года в России планируют разработать концепцию массового внедрения алкозамков, блокирующих зажигание автомобиля при нахождении за рулем нетрезвого водителя.





Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания в Минпромторге, в ведомстве обещают дополнительные баллы в рамках системы по оценке локализации производства за установку на автомобили алкозамков российского производства. В перспективе для подобных приборов планируется разработать стандарты и обязать проходить регулярные проверки.

Правда, внедрение алкозамков неизбежно приведет к подорожанию автомобилей, к ценекоторых добавится стоимость устройства - от 25 до 120 тыс. российских рублей (от 345 до 1 655 долларов).

Обсуждение вопроса внедрения алкозамков идет в России с 2013 года, пишет ТАСС. Предлагались разные варианты – от установки на все автомобили до оснащения приборами автомобилей, владельцы которых были уличены в нетрезвом вождении.

В Евросоюзе подобный закон уже принят. С 2022 года все произведенные там автомобили должны быть оборудованы алкозамками.

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