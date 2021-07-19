Точная цифра – 24 633. Ее приводит ТАСС.
Всего же с начала распространения коронавирусной инфекции в стране-соседке насчитывается 5 982 766 случаев заболевания.
Что касается числа смертей, их за сутки зафиксировали 719 (всего – 149 138). Агентство отмечает, что в РФ уже две недели от COVID-19 ежедневно умирает свыше 700 человек.
За сутки в России выздоровели 18 764 пациента с коронавирусом (5 359 995 всего).
Фото: ТАСС
Опубликовано:
1100
В России более 24,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter