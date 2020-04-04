В России беспилотникам разрешат ездить по обычным дорогам без водителя

В России примут закон, позволяющий беспилотным автомобилям ездить по обычным дорогам без водителя. Соответствующее поручение дал правительству президент России Владимир Путин.





Эта тема была поднята на недавней встрече президента России с представителями бизнес-сообщества. Глава «Яндекса» Аркадий Волож посетовал, что законодательная база серьезно тормозит развитие беспилотных систем вождения. По его словам, российские разработчики вынуждены испытывать свои системы в США, где таких ограничений нет.

Ожидается, что законодательные изменения, позволяющие тестировать беспилотники на обычных дорогах без водителя, будут приняты до 31 мая, пишет motor.

Сейчас в России тестировать беспилотники на обычных дорогах разрешено в 13 регионах и только с присутствием в автомобиле водителя. Без водителя тестировать беспилотные автомобили можно лишь в Иннополисе (построенный с нуля наукоград, город-спутник Казани).

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