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  2. В России арестовали женщину, которая держала детей на цепи

В России арестовали женщину, которая держала детей на цепи

Как пишет РИА Новости, 31-летнюю жительницу Санкт-Петербурга обвиняют в истязании детей.

Снимок носит иллюстративный характер

Многодетная мать обвиняется в том, что избивала сына и дочек, плохо их кормила и удерживала на цепи в коридоре квартиры. Как уточнили в Следственном комитете России, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «В настоящее время действия женщины дополнительно квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение», – рассказали подробности в СК РФ.

Детей направили в медучреждения, младшего ребенка (девочка полутора лет) – в дом ребенка.

Фото: pixabay.com
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