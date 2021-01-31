В России администрации соцсетей блокируют фейковую информацию о митингах

Администрации социальных сетей в России блокируют недостоверные сведения о несанкционированных митингах, а распространители таких сведений привлекаются к ответственности согласно законодательства. Это происходит по требованию Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора, пишет ТАСС.
На официальном сайте Роскомнадзора опубликовано сообщение, согласно которому "Администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, [к данным] с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций".
Согласно российскому законодательству, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Несанкционированные акции проходят сегодня в ряде городов Российской Федерации. Немногочисленные митинги, в частности, прошли утром по московскому времени в Иркутске, Красноярске, Барнауле, Новосибирске и иных городах. Несколько сот участников по всей России задержаны. В частности, RT сообщает о задержании около 100 человек на митинге на льду Амурского залива во Владивостоке.
В Москве, по сообщениям РИА Новости со ссылкой на столичные власти, на незаконную акцию пришли около 300 человек. В частности, 200 — на Сухаревскую площадь и 100 — к станции метро "Красные ворота". Задержано около 70 участников митингов, пишет агентство.
По информации ТАСС, участники незаконной акции в Москве перекрыли движение в районе площади трех вокзалов. Некоторые из них вышли на проезжую часть. В настоящий момент возле станций метро "Красные ворота" и "Сухаревская" скопления людей уже нет, полиция сняла оцепление.
Социальные сети отреагировали на немногочисленность протестующих в России. "Где те миллионы, которые посмотрели фильмы Навального в YouTube?", - задались вопросом пользователи.
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