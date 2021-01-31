Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.63
EUR: 3.18
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В России администрации соцсетей блокируют фейковую информацию о митингах

В России администрации соцсетей блокируют фейковую информацию о митингах

Администрации социальных сетей в России блокируют недостоверные сведения о несанкционированных митингах, а распространители таких сведений привлекаются к ответственности согласно законодательства. Это происходит по требованию Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора, пишет ТАСС.


На официальном сайте Роскомнадзора опубликовано сообщение, согласно которому "Администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, [к данным] с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций".

Согласно российскому законодательству, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. 

Несанкционированные акции проходят сегодня в ряде городов Российской Федерации. Немногочисленные митинги, в частности, прошли утром по московскому времени в Иркутске, Красноярске, Барнауле, Новосибирске и иных городах. Несколько сот участников по всей России задержаны. В частности, RT сообщает о задержании около 100 человек на митинге на льду Амурского залива во Владивостоке.


В Москве, по сообщениям РИА Новости со ссылкой на столичные власти, на незаконную акцию пришли около 300 человек. В частности, 200 — на Сухаревскую площадь и 100 — к станции метро "Красные ворота". Задержано около 70 участников митингов, пишет агентство.

По информации ТАСС, участники незаконной акции в Москве перекрыли движение в районе площади трех вокзалов. Некоторые из них вышли на проезжую часть. В настоящий момент возле станций метро "Красные ворота" и "Сухаревская" скопления людей уже нет, полиция сняла оцепление.


Социальные сети отреагировали на немногочисленность протестующих в России. "Где те миллионы, которые посмотрели фильмы Навального в YouTube?", - задались вопросом пользователи.



Фото: ТАСС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1766 пациентов с COVID-19, выписаны 2339
В ходе протестов в России задержаны рэпер Оксимирон и общественный деятель Сванидзе
Белорусы Павел Дик и Станислав Гладченко выиграли международный турнир по фристайлу в "Раубичах"
В России администрации соцсетей блокируют фейковую информацию о митингах
Белорусские фристайлистки выиграли международные состязания по синхронным прыжкам в "Раубичах"
Люди чаще стали ездить на собственных авто на фоне пандемии
Немецкие спортсмены выиграли сингл-микст на ЧЕ по биатлону в Польше
Более 800 фур скопились в очереди на выезд из Беларуси в Литву
Песик возомнил себя велогонщиком и отправился с хозяином в путь (Видео)
Датский Красный Крест передал в Беларусь 1,32 млн защитных масок
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Протестунство – симптом болезни
Авиарегулятор США начал расследование после взрыва космического корабля SpaceX
Количество ИП в Минской области за год выросло на 6,9%
В Японии впервые выявили очаг заражения "британским" штаммом коронавируса
Белоруска Вера Лапко вышла во второй раунд теннисного турнира в Мельбурне
Делегат ВНС: цель программы развития Беларуси на пятилетку - обеспечить социальную стабильность
В Узденском районе продолжается восстановление родового поместья белорусского Теслы – ученого-естествоиспытателя Якуба Наркевича-Иодко
Мороженое из танка: 5 фактов о пломбире
Агрогородок Довск – место, благоприятное для жизни
Зимняя сказка о Формуле-1
В Национальном детском технопарке стартует первая образовательная смена
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как правильно: партийцы или патриции?
Неисправность печного оборудования, воля случая и даже поджог: эксперты Госкомитета судебных экспертиз рассказали об истинных причинах необычных пожаров
Жительница поселка Николаевка под Могилевом украшает свои интерьеры в средиземноморском стиле
Саснович вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Мельбурне
В Минске при пожаре в хозпостройке погиб сын владельца
В Париже полиция применила водометы против участников акции протеста
Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля
Более 500 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки
Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли обуховский "Легион" в матче чемпионата Беларуси
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче Премьер-лиги
Гороскоп на 1 февраля
мнение
Всеволод ШИМОВ
СНВ-3: можно выдохнуть на пять лет
Белоруска Анна Нифонтова заняла шестое место на этапе КМ по конькобежному спорту в Херенвене
В Великобритании 70-метровому геоглифу пририсовали медицинскую маску
«Реал» неожиданно проиграл «Леванте» в матче Примеры
Волейболистки "Минчанки" уступили "Тулице" в матче российской суперлиги
Хоккеисты минской "Юности" обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси
В Хорватии мужчина убил четырех человек - его разыскивает полиция
Белорус Макар Митрофанов занял четвертое место на этапе КМ по лыжной акробатике в "Раубичах"
Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла четвертое место на этапе КМ в "Раубичах"
Названы тревожные признаки ногтей и глаз, указывающие на болезни сердца
В Испании против антиковидных ограничений протестуют работники ресторанов и отелей
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Стареющий доллар
Две белорусские фристайлистки преодолели квалификацию на этапе КМ в "Раубичах"
В Беларуси разработали персональный рециркулятор для обеззараживания воздуха
Место ли снегу в теплице?
Авторы
СКАНИРУЙТЕ