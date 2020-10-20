В Роскосмосе заявили, что все системы МКС работают штатно

, – отметили в госкорпорации.В Роскосмосе уточнили, что неисправности, возникшие на борту МКС в ночь на 20 октября, оперативно устранены экипажем в полном объеме.Минувшей ночью в российском сегменте МКС вышли из строя туалет и система подачи кислорода "Электрон-ВМ". Об этом члены экипажа доложили Центру управления полетами.Сейчас на МКС установлены два туалета. Один в американском сегменте (он выходил из строя в ноябре 2019 года), второй – в российском. Еще один туалет должен появиться на МКС после стыковки многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого намечен на 2020 год. Также туалеты есть в бытовом отсеке пилотируемого корабля "Союз МС-16", пристыкованного к МКС.На станции имеются запасы кислорода, также в американском модуле "Транквилити" есть своя система генерации кислорода.