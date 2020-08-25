Автомобиль загорелся на окраине агрогородка Кистени в седьмом часу вечера. Об этом сообщили очевидцы. В легковушке обнаружен погибший человек.
– Его личность и обстоятельства произошедшего уточняются, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
Как установлено, хозяином авто является пенсионер 1957 года рождения. Он был в автомобиле или кто-то другой, выясняется.
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В Рогачевском районе в сгоревшей легковушке обнаружен погибший человек
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