В Рогачевском районе в ДТП погиб мужчина, пострадала девушка

Происшествие произошло сегодня в агрогородке Довск около 8 утра.
По предварительной информации водитель автомобиля Mitsubishi при совершении обгона не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. 42-летнего мужчину выбросило из салона. От полученных травм он скончался на месте. Недалеко от места ДТП нашли 23-летнюю девушку в шоковом состоянии. Ей оказывается медицинская помощь.
- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи, сотрудники ГАИ и эксперты фиксируют следовую картину и устанавливают обстоятельства происшествия, в том числе, кто управлял легковушкой,- сообщают в СК Беларуси.
Следователи просят очевидцев помочь в расследовании, сообщить имеющуюся информацию по телефону: 802339- 2-10-35.
Фото: СК Беларуси
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