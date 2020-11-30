Инцидент произошел возле деревни Бронное. Вместе с хозяином четвероногий друг находился на охоте, помчался вперед и оказался в колодце с водой.
Выбраться самостоятельно животное не смогло, хозяин также оказался бессилен помочь ему и поспешил вызвать спасателей.
– При помощи трехколенной лестницы сотрудники МЧС достали животное. Ветеринарная помощь не потребовалась, – сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.
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В Рогачевском районе спасатели достали из колодца охотничью собаку
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