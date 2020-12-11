Трагедия произошла в поселке Мостки под утро.
Как было установлено, сельчанин 1952 года рождения проживал вместе с сожительницей. В момент пожара ее дома не было – гостила у родственников. Односельчане увидели загоревшуюся жилую постройку и поспешили вызвать спасателей. Те оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации огня.
Дом был полностью охвачен огнем, рушились конструкции. Под ними и нашли обгоревшее тело хозяина. Жилье после того, что с ним сделал огонь, вряд ли пригодно для дальнейшего проживания.
– Рассматриваемая версия бедствия – неосторожность погибшего при курении, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
Проводится проверка.
Фото: МЧС
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В Рогачевском районе сельчанин погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты
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