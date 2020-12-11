В Рогачевском районе сельчанин погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты

Как было установлено, сельчанин 1952 года рождения проживал вместе с сожительницей. В момент пожара ее дома не было – гостила у родственников. Односельчане увидели загоревшуюся жилую постройку и поспешили вызвать спасателей. Те оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации огня.Дом был полностью охвачен огнем, рушились конструкции. Под ними и нашли обгоревшее тело хозяина. Жилье после того, что с ним сделал огонь, вряд ли пригодно для дальнейшего проживания., – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.Проводится проверка.Фото: МЧС