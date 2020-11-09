Сельчанин 1964 года рождения, по предварительной информации – пастух, пропал возле деревни Звонец еще 5 ноября. Были организованы его поиски, обследована территория, где, вероятно, могло произойти несчастье. 8 ноября в болотистой пойме Днепра, вблизи деревни Шапчицы, были обнаружены лошадь с повозкой, а затем и погибший пастух.
– Животное достали спасатели с помощью хозяйственного рукава. Оно не пострадало, – рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
– Тело погибшего мужчины примерно в метре от берега извлекли сотрудники ОСВОД, – дополнил представитель Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.
Можно предположить, что, когда повозка застряла в трясине, мужчина спрыгнул, чтобы освободить поводья и дать лошади возможность выбраться, но не смог этого сделать и утонул. Животное простояло в болоте три дня. Проверку проводят следователи. Будет установлена причина смерти пастуха.
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В Рогачевском районе нашли тело мужчины, который пропал вместе с лошадью и повозкой
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ