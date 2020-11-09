В Рогачевском районе нашли тело мужчины, который пропал вместе с лошадью и повозкой

, – рассказала, – дополнилМожно предположить, что, когда повозка застряла в трясине, мужчина спрыгнул, чтобы освободить поводья и дать лошади возможность выбраться, но не смог этого сделать и утонул. Животное простояло в болоте три дня. Проверку проводят следователи. Будет установлена причина смерти пастуха.