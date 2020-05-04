В Рогачевском районе нашли останки солдата и установили его имя

Фрагменты человеческих костей и предметы, покрытые ржавчиной, нашел в лесу неподалеку от деревни Стреньки житель райцентра. Он незамедлительно позвонил в милицию.





— На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. При осмотре местности изъяли костные останки человека, часть лопаты, кусочки ремня и обуви, алюминиевую ложку, гильзы и военную каску. В ней находились фрагменты документов, — рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По предварительным выводам управления Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области костные останки относятся к периоду Великой Отечественной войны. В управлении по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил исследовали фрагменты документов и заключили, что они являются частями военного билета рядового Фещенко Петра Моисеевича, уроженца деревни Уласы Комаринского района Полесской области (ныне Хойникский район). Красноармеец числился пропавшим без вести в годы войны.





— В настоящее время проводится работа по установлению родственников военнослужащего. После завершения проверки костные останки будут переданы для захоронения и увековечения памяти о погибшем, — дополнила Мария Кривоногова.