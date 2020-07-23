В Рогачевском районе на пожаре из-за курения погиб сельчанин

Несчастье произошло в агрогородке Курганье во второй половине дня. Очевидцы, увидев, что из одной половины двухквартирного кирпичного дома валит дым, поспешили вызвать спасателей.





К прибытию сотрудников МЧС жилье уже было охвачено открытым пламенем. Огнеборцы направились внутрь, чтобы найти хозяина 1961 года рождения, который, по полученной информации, должен был там находиться. В одной из комнат нашли его обгоревший труп.





Специалисты локализовали, а затем и ликвидировали возгорание. Жилье и имущество внутри пострадали.

В связи с гибелью человека проводится проверка.





– Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.

Погибший хозяин квартиры был безработным.