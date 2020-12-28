Трагедия произошла в деревне Высокое ночью. Очевидцы увидели дым из жилой постройки и поспешили вызвать спасателей.
Огнеборцы по прибытии направились в дом, где должен был находиться жилец. Под обломками конструкций нашли обгоревшее тело мужчины 1951 года рождения. Он приходится родственником хозяину дома. Спасатели ликвидировали пожар.
– Предварительная версия возгорания, приведшего к смерти человека – неосторожность при курении, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Проводится расследование.
Фото МЧС
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В Рогачевском районе на пожаре из-за курения погиб пожилой сельчанин
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