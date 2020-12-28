В Рогачевском районе на пожаре из-за курения погиб пожилой сельчанин

Огнеборцы по прибытии направились в дом, где должен был находиться жилец. Под обломками конструкций нашли обгоревшее тело мужчины 1951 года рождения. Он приходится родственником хозяину дома. Спасатели ликвидировали пожар.сообщаетПроводится расследование.Фото МЧС