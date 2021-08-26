В Рогачевском районе легковушка врезалась в шлюз мелиоративного канала – пострадала пассажирка

ДТП произошло на 18-м километре автодороги Н4539 Гадиловичи – Городец – Столпня. Автомобиль Citroen C5 шел со стороны деревни Гадиловичи в направлении деревни Столпня.

– 53-летний водитель не справился с управлением на закруглении трассы из-за неправильно выбранной скорости, – легковушка съехала в кювет задней частью. На пути оказался шлюз мелиоративного канала. Машина врезалась в него, – рассказала подробности происшествия официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.





Пострадала 64-летняя пассажирка. С травмами ее доставили в больницу. Чтобы вытащить машину из кювета, понадобился трактор.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

