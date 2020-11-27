В Рогачевском районе иномарка сбила двух нетрезвых пешеходов

ДТП произошло в агрогородке Довск.
– Автомобиль Renault под управлением 32-летнего водителя при разъезде с другой легковушкой, шедшей навстречу, сбил 64-летнего и 32-летнего пешеходов. Они пересекали проезжую часть в неположенном месте, не были обозначены световозвращающими элементами. Оба, по предварительной информации, были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины пострадали, их доставили в больницу, – рассказала подробности ДТП официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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