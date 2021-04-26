Происшествие произошло на придомовой территории поселка Приднепровский.
– 38-летний водитель автомобиля Audi при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра. За автомобилем находилась двухлетняя девочка. Ребенка доставили в реанимацию районной больницы с травмами, – рассказала подробности ДТП официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Рогачевском районе иномарка наехала на двухлетнюю девочку, малышка в реанимации
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