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  2. В Рогачеве женщина-водитель сбила велосипедистку – пострадавшая в больнице

В Рогачеве женщина-водитель сбила велосипедистку – пострадавшая в больнице

ДТП произошло на одной из городских улиц в дневное время.


– 32-летняя женщина-водитель автомобиля Volkswagen Passat при выполнении правого поворота не уступила дорогу 69-летней велосипедистке. Та переезжала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой, на разрешающий зеленый сигнал светофора. Женщина пострадала, ее доставили в хирургическое отделение районной больницы, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.


Обстоятельства ДТП с травмированием человека уточняются.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

 

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