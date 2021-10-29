В Рогачеве женщина-водитель сбила велосипедистку – пострадавшая в больнице

ДТП произошло на одной из городских улиц в дневное время.





– 32-летняя женщина-водитель автомобиля Volkswagen Passat при выполнении правого поворота не уступила дорогу 69-летней велосипедистке. Та переезжала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой, на разрешающий зеленый сигнал светофора. Женщина пострадала, ее доставили в хирургическое отделение районной больницы, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.





Обстоятельства ДТП с травмированием человека уточняются.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

