В прошлом году 42-летняя сельчанка, злоупотребляющая алкоголем, дважды привлекалась к административной ответственности за нанесения побоев своему мужу, один раз – за причинение ему психических страданий. Так женщина мстила своему мужу за то, что он вызвал на ее неадекватное поведение сотрудников милиции.
В конце января мужчина снова сообщил в РОВД о том, супруга его поколотила.
– После собранных материалов в отношении сельчанки возбуждено уголовное дело по статье за истязание, – сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Правоохранители подчеркивают, что достаточно редкий случай, когда о помощи просит мужчина из-за рукоприкладства жены, чаще всего наблюдается обратное – женщина просит привлечь к ответственности мужчину.
Фото: pixabay.com
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В Рогачеве возбуждено уголовное дело в отношении женщины за истязание мужа
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