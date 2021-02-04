Пожар в доме произошел в дневное время. На место происшествия были вызваны спасатели, хотя к их приезду возгорание потушили. В доме стояло сильное задымление. Разведка направилась в жилье и обнаружила в прихожей на полу пожилую женщину в бессознательном состоянии. Более того, на теле были ожоги.
Подъехавшие медики «скорой» констатировали смерть старушки 1928 года рождения. Она приходилась бабушкой хозяйке дома.
– Рассматриваемая версия бедствия, приведшего к трагедии, – нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Фото МЧС
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В Рогачеве на пожаре в частном доме погибла 90-летняя бабушка
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