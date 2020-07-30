В Рогачеве мужчина кепкой отхлестал по лицу чужого ребенка и стал фигурантом уголовного дела

По информации РОВД, девятилетний мальчик катался на велосипеде. Мужчина из соседнего дома попросил его остановиться для разговора, что тот и сделал. Взрослый начал беседу на повышенных тонах, схватил ребенка за плечи, стал трясти, отбросил на обочину его велосипед. В какой-то момент в руках у взрослого оказалась бейсболка несовершеннолетнего, и он несколько раз ударил того ею по лицу.

На улице оказалась мать пострадавшего, она вмешалась в ситуацию и вызвала милицию. Выяснилось, что мужчина, который был нетрезв, решил таким образом проучить обидчика своего сына.

– В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, – сообщили в управлении информации и общественных связей МВД Беларуси.

Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался.