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  2. В РНПЦ трансфузиологии призывают не создавать ажиотаж вокруг донорства плазмы для зараженных коронавирусом

В РНПЦ трансфузиологии призывают не создавать ажиотаж вокруг донорства плазмы для зараженных коронавирусом

Директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии Федор Карпенко в эфире ОНТ призвал людей не создавать ненужный ажиотаж вокруг донорства плазмы крови для зараженных коронавирусной инфекцией.

— Лечащий врач, который ведет пациента, знает ситуацию, все показания и противопоказания к использованию данной плазмы. Сейчас все потенциальные доноры знают о возможности донации. Мы дозваниваемся практически каждому человеку, но не стоит забывать, что есть противопоказания к использованию плазмы. Мы переливаем плазму с антителами, но в ней содержатся еще и факторы свертывания крови, альбумин, это в целом дополнительный объем жидкости. Лечащий врач при этом прекрасно знает, возможно лить плазму или нет. Оценивается совокупность всех факторов, то, как не навредить пациенту при переливании, — подчеркнул специалист.

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Сейчас в соцсетях все чаще появляются объявления о сдаче плазмы для конкретного человека, однако, по словам Федора Карпенко, адресное донорство в нашей стране невозможно.

— Мы просим еще раз не создавать дополнительный хайп и ажиотаж по поиску доноров. Все доноры, которые не имеют противопоказаний, приходят и сдают. Вся плазма, которая заготавливается, выдается в клинике по заявкам. Просьба не распространять ненужную информацию в соцсетях. Все необходимые данные приведены на нашем сайте. Мы еще раз обзваниваем тех, кому не дозвонились. Доноры нам перезванивают. Плазма используется лечащими врачами по показаниям. При этом плазма — не панацея, а дополнительный метод лечения. И врач знает и определяет, поможет он или нет, — констатировал директор РНПЦ трансфузиологии.

Он также обратил внимание, что реципиент не должен знать своего донора, чтобы избежать каких-либо вариантов стимулирования.

Кроме того, Федор Карпенко сообщил, что на сегодня все заявки на иммунную плазму, поступившие от клиник, в РНПЦ трансфузиологии выполнены, несколько дней назад начался сбор плазмы в Витебске, а до конца недели будет подготовлена система для ее приема во всех областных центрах трансфузиологии.

Главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии также развеял миф, что в Беларуси может храниться плазма для конкретных, например, обеспеченных людей.

— Такого априори быть не может, так как вся плазма, которая заготавливается, сразу же используется для переливания. Например, если донор сдал ее в два-три часа дня, то к восьми-девяти вечера эту плазму мы уже можем отдать на переливание, — заключил Федор Карпенко.

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Фото: БЕЛТА
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