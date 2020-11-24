Дорожно-транспортная травма, особенно с участием транспортных средств, передвигающихся с высокой скоростью, характеризуется множественной тяжестью.
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Об этом во время пресс-конференции "Опасные погодные условия на дороге: профилактика дорожно-транспортных происшествий в зимний период" сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории травматологии взрослого возраста РНПЦ "Травматология и ортопедия" Александр Линов:
– То есть речь идет не просто о переломах, а о травмах скелета, внутренних органов, грудной клетки. Именно поэтому лечение таких повреждений сложно: оно требует участия многих смежных специалистов. В 2019 году в Беларуси зарегистрировали 702 000 случаев всех травм. Из них 3920 – транспортные.
Также Линов обратил внимание на мировую статистику. По различным оценкам, ежегодно в мире в дорожных авариях гибнет более 1 миллиона человек. Около 50 миллионов становятся инвалидами.
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В РНПЦ рассказали, в чем заключаются особенности дорожно-транспортной травмы
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Фото: Артур ПРУПАС