В РНПЦ рассказали, в чем заключаются особенности дорожно-транспортной травмы

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Об этом во время пресс-конференции "Опасные погодные условия на дороге: профилактика дорожно-транспортных происшествий в зимний период" сообщилТакже Линов обратил внимание на мировую статистику. По различным оценкам, ежегодно в мире в дорожных авариях гибнет более 1 миллиона человек. Около 50 миллионов становятся инвалидами.