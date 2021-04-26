Об этом сообщили сегодня на брифинге в РНПЦ.
– Сегодня под разработку отечественной вакцины подключено 6 лабораторий РНПЦ, – рассказала заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич. – Наша главная задача сейчас – выделение штаммов: для этого мы проводим мониторинг всех завозных вариантов вируса. Отечественная вакцина будет эффективна вне зависимости от циркулирующего штамма COVID-19.
На данный момент специалисты уже выбрали несколько штаммов и перешли к следующей стадии:
– Мы подходим к стадии иммунизации животных – она займет не менее месяца, – отметил Анатолий Красько, заведующий лабораторией биобезопасности. – Планируется, что прототип вакцины мы получим к осени. А клинические испытания уже будем проводить в следующем году.
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В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии продолжают разрабатывать отечественную вакцину от коронавируса: в ближайшее время начнутся доклинические испытания на животных
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