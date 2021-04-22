Живописную картину с подписью "Гоголь", обнаружили в Риме в частной коллекции, сообщает ТАСС.
Как рассказал писатель и публицист Лука Пизанелли, который познакомился с владельцем полотна, проведенные экспертизы, в том числе известного авторитетного графолога, искусствоведа, президента Европейского союза искусствоведов Стефано Либерати, подтверждают авторство писателя.
– Я увидел эту картину несколько месяцев назад, когда познакомился с владельцем работы, который рассказал, что получил ее от своего деда. А он, в свою очередь, работал в доме у высокопоставленного французского дипломата, у которого приобрел произведение искусства, – рассказал Лука Пизанелли.
Владелец картины акцентирует внимание на том, что Гоголь, который, как известно, делал зарисовки карандашом и пером, оставил живописное произведение. На полотне на темно-синем фоне ночного неба изображена красная звезда или свечение с черным "хвостом". Предположительно, писатель написал пейзаж, когда был в Риме, где много общался с художниками. Известно, что в Вечном городе он работал над "Мертвыми душами", первые главы которых мог читать в знаменитом доме княгини Зинаиды Волконской. Предполагается, что в том же месте он мог сжечь и второй том. В таком ключе картина интересна и с позиции расшифровки ее смысла, подчеркивает Пизанелли.
Он, кстати, планирует положить историю о картине в основу сюжета своего рассказа.
– Сейчас я собираю материалы о пребывании Гоголя в Италии, в Риме, о его творчестве. Но, конечно, я могу предложить только художественную версию, – рассказал писатель.
Фото: ria.ru
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В Риме нашли картину, написанную Николаем Гоголем
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