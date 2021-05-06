В Риме и Лондоне состоятся ответные полуфинальные матчи Лиги Европы

Позавчера и вчера состоялись ответные полуфинальные матчи в Лиге чемпионов, по итогам которых выяснилось, что в финале нас ожидает английское дерби «Манчестер Сити» – «Челси». А сегодня закроется полуфинальная стадия во втором по значимости еврокубке, в котором, кстати, тоже вполне реален чисто британский титульный поединок. В Риме сыграют «Рома» и «Манчестер Юнайтед» (первый матч – 2:6), а в Лондоне – «Арсенал» и «Вильярреал» (1:2).
В еврокубках, конечно, всякое бывало. Но в камбэк «Ромы» после поражения с разницей в четыре мяча в первой игре совершенно не верится. Во-первых, оборона «МЮ» отличается надежностью и вряд ли даст римлянам много вольностей. А во-вторых, «Рома» в последнее время угодила в самое настоящее крутое пике (шесть матчей без побед), которое, в частности, привело к анонсированию перестановок на тренерском мостике: в межсезонье пока еще возглавляющего «волков» Паулу Фонсеку сменит один из лучших тренеров современности Жозе Моуринью.
Во второй полуфинальной паре, в отличие от первой, далеко не все так очевидно. «Арсенал», хоть и уступил в первой встрече при в целом не самой убедительной игре, сумел забить стратегически крайне важный выездной гол – и, следовательно, сегодня «канониров» устроит победа с минимальным счетом 1:0. Фаворитом считаются именно лондонцы. Однако «Вильярреал» далеко не так прост, как, наверное, может показаться на первый взгляд. Козырь испанской дружины – четко отлаженный командный футбол, поставленный Унаи Эмери. Тем самым специалистом, который в свое время трижды привел к триумфу в Лиге Европы «Севилью».
Он отдает должное сопернику, но при этом настраивает своих подопечных на максимум. «Сыграем в ответном матче с предельным уважением к «Арсеналу» и Лиге Европы, но в то же время с огромным энтузиазмом. Мы увидим на поле Пьер-Эмерика Обамеянга, так что столкнемся с сильнейшей версией «Арсенала» как в командном, так и в индивидуальном плане. На мой взгляд, после первого матча ничего не поменялось. «Арсенал» был фаворитом пары и остается им. Мы сделаем все, чтобы дать ему бой», – приводит слова главного тренера «Вильярреала» официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
Финал Лиги Европы состоится в польском Гданьске 26 мая.
В прошлом сезоне второй по значимости еврокубок выиграла испанская «Севилья», одолевшая в финале итальянский «Интер» – 3:2. Именно «Севилья», побеждавшая в этом турнире шесть раз, является самой титулованной командой Кубка УЕФА / Лиги Европы за всю историю этих соревнований.
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В Риме и Лондоне состоятся ответные полуфинальные матчи Лиги Европы
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