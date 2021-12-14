В Риге во время акции протеста против обязательной вакцинации от COVID-19 задержаны 14 человек

Как минимум 14 человек были задержаны во время несанкционированной акции протеста против антиковидных мер и обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, которая проходила в центре Риги вблизи резиденции президента Латвии, пишет портал Delfi.
По данным Госполиции, в связи с нарушениями, выявленными в ходе акции протеста, возбуждено десять административных и четыре уголовных дела.
Как уточняет портал, в акции протеста участвовали около 600 человек. Организатором стал оппозиционный депутат сейма (парламента) республики Алдис Гобземс. Рижская дума на минувшей неделе после консультаций с правоохранительными органами не дала разрешения на проведение заявленного мероприятия. Вместе с тем Госполиция призвала жителей не участвовать в этой акции, поскольку в стране действуют ограничения на собрания из-за эпидемиологической ситуации.
За все время в Латвии диагноз COVID-19 подтвердили 262 215 раз. Общее число летальных исходов от коронавируса составило 4376. Вылечились 248 267 человек, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.
Фото: delfi.lt