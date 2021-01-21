В Багдаде в результате двух взрывов на городском рынке погибли как минимум 23 человека, более 50 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.
Напомним, террористический акт произошел на площади Таяран в центре Багдада. По предварительной информации, взрывы произвели двое террористов-смертников.
Представитель Министерства внутренних дел рассказал, что количество погибших может увеличиться, так как некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.
Фото: Reuters
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В результате взрыва в Багдаде 23 человека погибли, более 50 ранены
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