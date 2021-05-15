По меньшей мере шесть человек погибли, еще 218 пострадали из-за обрушившегося на населенный пункт Ухань в провинции Хубэй торнадо, передает ТАСС.
Согласно информации агентства "Синьхуа", порывы шквалистого ветра достигали 23,9 метра в секунду. В результате торнадо повреждены строения и повалены деревья.
Отмечается, что в провинции Цзянсу смерч унес жизнь одного человека, 21 пострадал.
Фото: pixabay.com
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В результате торнадо в китайском Ухане погибли шесть человек
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