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  2. В результате шторма в Эстонии без света остались тысячи домов

В результате шторма в Эстонии без света остались тысячи домов

Примерно 19 тысяч домохозяйств в Эстонии остались без электричества из-за шторма в ночь на 22 октября, пишет ТАСС.


По данным портала "Э-эр-эр" со ссылкой на сетевую компанию Elektrilevi, в уезде Тартумаа без электричества остались по меньшей мере 4,6 тыс. домов, в Пярнумаа – не менее 4,1 тыс., в Харьюмаа – около 3,5 тыс. На дорогах могут оставаться поваленные деревья и ветки, в связи с чем водителей просят быть осторожными.

Напомним, что государственная метеорологическая служба Эстонии 21 октября объявила предупреждение из-за надвигающегося шторма. Скорость ветра на островах и побережье во время шторма могла достигать 11–16 метров в секунду, а в районе Финского залива – до 28 метров в секунду.

Фото: pixabay.com
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