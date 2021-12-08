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В результате обрушения трехэтажного здания во Франции погибли два человека

Из-под завалов трехэтажного здания, обрушившегося в результате взрыва в районе порта Санари-сюр-Мер во французском департаменте Вар на юго-востоке страны, извлекли тела двоих погибших, пишет ТАСС.


– В ночь со вторника на среду пожарными департамента Вар был обнаружен и извлечен из-под завалов второй погибший, – уточняется в Twitter-аккаунте префектуры департамента.

7 декабря спасатели сообщали, что под завалами могли находиться еще два человека – пожилая женщина и ее сын. Вместе с тем в префектуре сегодня заявили, что поиски еще одного человека продолжаются.

Примерно в 3:50 по местному времени (5:50 по минскому) 7 декабря в районе порта Санари-сюр-Мер прогремел взрыв, в результате которого обрушилось трехэтажное здание. На месте инцидента работают порядка 70 пожарных, а также специальная команда по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Фото: pixabay.com
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