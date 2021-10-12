В результате наводнений в китайской провинции Шаньси погибли 15 человек

На прошлой неделе было известно о пяти жертвах водной стихии, вызванной проливными дождями.Отмечается, что в зоне бедствия находятся 1,7 млн жителей 11 городов и 76 уездов провинции, население которой составляет около 34,9 млн человек.Более 120 тысяч человек эвакуированы. Свыше 19,5 тыс. построек в Шаньси разрушены, более 18,2 тыс. серьезно повреждены. К сегодняшнему утру ущерб от наводнения составил около 780,9 млн долларов.