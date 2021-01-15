В Индонезии произошло мощное землетрясение. Сообщается как минимум о семи погибших и 600 раненых, передает телеканал "Россия 24".
Подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксировали на острове Сулавеси. В одном из городов обрушилась больница, в результате чего пациенты и работники оказались под завалами.
На месте работают спасатели. Стихия разрушила более 60 зданий, в том числе два отеля, офис губернатора и торговый центр. Тысячи жителей Индонезии оставили свои дома.
Фото: pixabay.com
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В результате мощного землетрясения в Индонезии погибли семь человек, а 600 получили ранения
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