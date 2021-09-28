В режиме нон-cтоп: сельхозпредприятия увеличивают темпы озимого сева до 4-8 процентов в сутки

Затяжные дожди больше недели не пускали аграриев в поля. В погожие дни надо все силы бросить на завершение сельхозработ, особенно озимого сева. Отсеяться в течение недели – такую задачу поставил Президент, заслушав доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко о ситуации на полях. Надо вести работы до позднего вечера и даже ночью. Ведь на озимые особая надежда – их урожайность последние несколько лет выше, чем у яровых культур. Понятно, если соблюдать необходимую технологию выращивания, а это значит, и уложиться в предписанные регламентом сроки посевной.

Хозяйства активизировали работу на земле. Темпы сева увеличены до 4 процентов в день. Но этого мало. Быстрее других регионов сеет зерновые Могилевщина – 8 процентов в сутки. Сельчанам помогают промышленные предприятия, ЖКХ и лесное хозяйство, выделив более 100 единиц техники на подвоз семян, на уборку с полей соломы, почти 80 человек из этих отраслей работают на тракторах в сельхозорганизациях. Кому необходимо, помогают с ремонтом техники.

В Кировском районе, где смогли организоваться лучше других, вспашка и сев ведутся практически в режиме нон-стоп. «В очередной раз увеличиваем клин озимых: с 255 гектаров до 400 расширяем посевы ячменя, – проинформировал первый заместитель начальника райсельхозпрода Анатолий Ланкуть. – Подкрепление энергонасыщенными тракторами с плугами прибыло от ОАО «ПМК-97 Водстрой». Думаю, за 5–6 дней справимся».

Насколько критичны сроки согласно технологии? После 1 октября ученые дают еще пару-тройку дней, в течение которых сев оптимален. Но после 5-го числа, какими бы теплыми ни были осень и зима, озимые все равно не могут обеспечить такую же продуктивность, как посеянные с 10 сентября и до начала следующего месяца.

klimovich@sb.by

