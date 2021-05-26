Пассажир рейсового автобуса «Варшава-Минск» пытался провезти марихуану. Брестские таможенники обнаружили наркотик в пункте пропуска «Брест» под складкой одного из сидений транспортного средства. Официальный представитель Брестской таможни Андрей Дубинко рассказал:
- При проведении таможенного контроля среагировала служебная собака. В автобусе был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Служебная собака определила и хозяина марихуаны. Он проходил контроль в зале таможенного оформления. Среди личных вещей 30-летнего гражданина обнаружены предметы, свидетельствующие о его противоправной деятельности, а в ежедневнике - отсутствовала страница. Как выяснилось, именно в эту страницу и было завернуто наркотическое средство. Проведенная судебно-трассологическая экспертиза установила принадлежность вырванной страницы к ежедневнику гражданина.
Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердили, что данное средство является марихуаной.
В отношении гражданина Брестской таможней возбуждено уголовное дело.
Фото Брестской таможни
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В рейсовом автобусе «Варшава-Минск» обнаружили марихуану
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