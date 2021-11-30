В Республике Корея зафиксировали новый максимум тяжелобольных коронавирусом

По данным национального управления по контролю и профилактике заболеваний, из-за вызванных коронавирусом осложнений в стране зафиксировано еще 44 летальных случая. За все время в стране умерли 3624 человека, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.Рост заболеваемости был зафиксирован после того, как 1 ноября были ослаблены антивирусные ограничения в рамках политики по постепенному переходу к обычной повседневной жизни. Органы здравоохранения стараются обеспечить достаточное число больничных коек, особенно в столичном регионе, на долю которого регулярно приходится до 80% новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.Накануне власти решили приостановить дальнейшее ослабление правил социального дистанцирования, ускорить проведение ревакцинации и увеличить количество больничных коек. В связи с выявлением нового штамма COVID-19 "омикрон" органы здравоохранения страны приведены в состояние повышенной готовности.Отмечается, что полный курс вакцинации против коронавируса в стране прошли 79,9% населения.