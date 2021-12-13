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В Республике Корея прогремел взрыв на химзаводе

Как минимум два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего на химическом заводе в провинции Чолла-Намдо на юге Республики Корея, пишет ТАСС.


Согласно информации агентства Yonhap, которое ссылается на экстренные службы страны, взрыв прогремел на складе химического завода в населенном пункте Йосу. Причина инцидента пока не называется.

В момент взрыва на месте происшествия находились семь человек. Один из них в настоящее время числится пропавшим без вести.

Yonhap отмечает, что экстренные службы приступили к ликвидации пожара, вызванного взрывом. Дым наблюдается на расстояния 10 км от места инцидента.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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