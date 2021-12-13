В Республике Корея прогремел взрыв на химзаводе

Как минимум два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего на химическом заводе в провинции Чолла-Намдо на юге Республики Корея, пишет ТАСС.
Согласно информации агентства Yonhap, которое ссылается на экстренные службы страны, взрыв прогремел на складе химического завода в населенном пункте Йосу. Причина инцидента пока не называется.
В момент взрыва на месте происшествия находились семь человек. Один из них в настоящее время числится пропавшим без вести.
Yonhap отмечает, что экстренные службы приступили к ликвидации пожара, вызванного взрывом. Дым наблюдается на расстояния 10 км от места инцидента.