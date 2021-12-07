В Республике Корея число случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса достигло 36

Ранее было известно о 24 случаях. Согласно информации KDCA, из 12 новых случаев заражения три завезены из-за границы, девять инфицирований произошли в результате передачи вируса внутри страны. В отношении еще семи пациентов в настоящий момент проводится проверка.Первыми распространителями омикрон-штамма COVID-19 в Республике Корея стала пара южнокорейских граждан, которая прошла полный курс вакцинации препаратом от Moderna и посетила Нигерию 14–23 ноября.